Kassa fiel zu Boden 57-Jähriger verletzte sich bei Einbruch selbst

Nicht wie geplant verlief ein Einbruchsdiebstahl in Villach. In Wernberg hatten unbekannte Täter mehr Glück: sie stahlen einen Stahltresor, in dem sich mehrere 10.000 Euro befanden.