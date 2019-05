Facebook

Hier wurde als Zwischenlösung eine dünne Asphaltschicht über die desolate Fahrbahn gezogen. Kosten: 150.000 Euro © Jandl

Am Sonntag und am Dienstag rollt das Radrennen „Tour de Kärnten“ über einen der meist diskutierten Straßenabschnitte in Villach. Seit Jahren fordert die Bevölkerung die Sanierung der Ossiachersee-Südufer-Straße L49 in Landskron. Teilweise ist sie erfolgt, teilweise wartet sie noch darauf. Für Gesprächsstoff sorgt nun ein Provisorium zwischen Höhe Robinson Club und dem sogenannten Schöffmann-Hügel. Hier und Richtung Annenheim bis zum Abfluss des Ossiacher Sees wurde die desolate Fahrbahn kürzlich mit einer dünnen Asphaltschicht überzogen. Kosten: 150.000 Euro. „Offenbar nur für dieses Radrennen“, sagen Anrainer.

