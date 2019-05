Facebook

Vom Westen her verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss. Daher wird das Wetter am Samstag in Villach auch wieder unsicherer und abwechslungsreicher. Die Sonne kommt am ehesten noch am Vormittag zwischendurch zum Zug. Insgesamt überwiegen aber tagsüber schon die dichteren Wolken und vom Südwesten her steigt in der Folge auch das Risiko für ein paar Regenschauer an. "Wenigstens ist es nicht mehr so wirklich kalt und die Schneefallgrenze liegt zumeist nur weit oben auf den Bergen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst "meteo experts". Die Temperaturen in den Niederungen unseres Landes sind nachmittags nicht allzu berühmt und erreichen Werte nahe der 17-Grad-Marke. Generell bewegen sich die Temperaturen heute in Villach zwischen 14 und 18 Grad.