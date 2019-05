Die Volksbank-Filiale in Villach-Warmbad sperrt mit Ende Juni zu. Geschäftsstelle wird mit jener am Standesamtsplatz zusammengelegt.

Die Filiale schließt mit Ende Juni © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix: Die einzige Bankfiliale in Villach-Warmbad sperrt zu. Mit Ende Juni soll die seit Jahrzehnten dort angesiedelte Volksbank-Filiale geschlossen werden. "Per 30. Juni planen wir die Zusammenlegung des Geschäftsbetriebes der Geschäftsstelle Villach-Warmbad und Villach-Standesamtsplatz. Wir haben natürlich sorgfältig geprüft und uns letztendlich im Hinblick auf die örtliche Nähe zu unserer Geschäftsstelle Villach am Standesamtsplatz dazu entschlossen", heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus dem Vorstand der Volksbank.