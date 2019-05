Facebook

Das komplette Haus wird umgebaut. Outlet soll wieder eröffnen © Andreas Jandl

Eine Million Euro will ein privater Investor aus Graz in jene Immobilie am Kirchenplatz 4 in Villach investieren, in der bis vor drei Jahren die Drogeriekette dm beheimatet war. Im Obergeschoß sollen insgesamt 13 Kleinwohnungen mit einer Größe von 25 bis 50 Quadratmeter entstehen. „Die Wohnungen werden vermietet und sind mit Küche und teilweise mit Garderobe eingerichtet“, sagt Markus Ferlin, Immobilienmakler und Projektverantwortlicher. Was noch fehlt, sind endgültige Genehmigungen durch die Stadt Villach. „Die Pläne wurden aber beim Magistrat eingereicht. Wir erwarten demnächst grünes Licht“, so Ferlin. Dann könnten die Wohnungen noch heuer bezugsfertig sein.

