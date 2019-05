Am 17. Mai ist Tag der Neurofibromatose. An diesem Tag machen gleich mehrere Bauwerke auf diese Tumorerkrankung der Nerven aufmerksam.

210 Sehenswürdigkeiten haben sich im Vorjahr am weltweiten "NF Awareness-Tag" beteiligt. "NF" steht für Neurofibromatose, eine wenig beachtete Tumorerkrankung der Nerven. In Österreich selbst sind 4000 Menschen vor allem an den Seh- und Hörnerven davon betroffen. Sie leiden oft an Erblindung, Ertaubung, aber auch Knochenfehlbildungen, Lernschwierigkeiten und Schmerzen.