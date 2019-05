Kleine Zeitung +

Faaker See Gericht entschied: Nur Anrainer dürfen den Siedlerstrand benutzen

Laut Richter dürfen weiterhin nur die Anrainer diesen Strand am Faaker See nutzen. Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) will aber weiter darum kämpfen, dass der Seezugang öffentlich wird.