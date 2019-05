Kameramann hat Villacher Hausberg vier Jahre lang unter die Lupe genommen. Premiere am Montag.

Helmut Schubert bei den Dreharbeiten im Eggerloch © KK

Als mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer (unter anderem für „Universum“) hat Helmut Schubert schon viel gesehen. Aber es gibt nur ein Fleckchen, in das sich der in Graz und Pörtschach lebende Kameramann regelrecht verliebt hat: in den Dobratsch. „Durch die Bergstürze hat sich die Natur hier ohne große menschliche Eingriffe entwickeln können“, schwärmt der 79-Jährige.“

