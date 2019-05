10.000 Euro wurden in Pilzmuseum in Treffen investiert. Über QR-Codes können Besucher ab sofort Informationen zu mehr als 200 Pilzen per Handy abrufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katrin Prägant (Mitte) mit Veronika Zorn-Jäger (links) und Andrea Enders vom Tourismusverband Gerlitzen Alpe -Ossiacher See © Holzfeind

Dass Tradition und Moderne einander nicht ausschließen müssen, beweist seit heuer das Pilzmuseum in Treffen. Der über 100 Jahre alten Stadel, in dem das Museum seit 1991 beherbergt ist, wurde „digitalisiert“. Über QR-Codes können Besucher ab sofort Informationen zu mehr als 200 Pilzen per Handy abrufen. Den ganzen Winter über war IT-Experte Stephan Lamprecht mit der Programmierung beschäftigt, damit zu Saisonstart am vergangenen Sonntag alles einwandfrei funktioniert.