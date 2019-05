Facebook

Die Unternehmer mit Udo-Jürgens-Imitator Rudi Herold © kk

Der Udo-Jürgens-Platz an der Draulände stand am Wochenende ganz im Zeichen seines Namensgebers. Die in der Lederergasse ansässigen Unternehmer mit 29er-Wirt Reinhard Rogl an der Spitze organisierten ein Fest, um den verstorbenen Kärntner Künstler zu ehren. „Wir mit unseren Kunden gemeinsam gefeiert – unter dem Motto: Handwerk, Marktreiben und Musik“, sagt Rogl.