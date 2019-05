Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerettet und ins Tal begleitet © Bergrettung Villach

Am Sonntag brachen ein 54-jähriger Niederländer und ein 52-jähriger Ire am Vormittag zu einer Bergtour von Feistritz an der Gail über die Feistritzer Alm nach Valbruna in Italien, auf. Gegen 16 Uhr verloren die beiden Wanderer auf der Achomitzer Alm in einer Seehöhe von 1815m aufgrund des starken Schneetreibens sowie aufziehenden Nebels die Orientierung und suchten Schutz im Stallgebäude der Achomitzer Alm.