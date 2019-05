Facebook

Der Wind dreht heute am Sonntag wieder mehr auf nördliche Richtung und somit kommen auf der Südseite der Alpen nordföhnige Effekte ins Spiel. Daher wird es tagsüber vom Westen her wieder zunehmend trocken sein und die allermeisten Regenschauer klingen bis zum Nachmittag ab. Die Wolken bleiben in Villach jedoch die meiste Zeit über recht dicht, sonnige Auflockerungen sind kaum ein Thema. "Der Wind kann tagsüber zum Teil kräftiger und somit auch unangenehmer sein", befürchtet Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst "meteo experts". Die Temperaturen sind frisch und erreichen zum Beispiel in Villach am Nachmittag nur Werte bis nahe 14 Grad. Es wird windig und kühl bei generellen Werten in der Region zwischen 10 bis 14 Grad.