Villach Arbeiten an Tschinowitscher Brücke werden fortgesetzt

Der Bau der Tschinowitscher Brücke konnte 2018 wegen Baufehler nicht abgeschlossen werden © Hannes Pacheiner

Ab Montag werden die Arbeiten an der Tschinowitscher Gailbrücke in Villach fortgesetzt. Die Brücke wurde im Vorjahr errichtet und Ende August für den Verkehr freigegeben. Witterungsbedingt undallen voran wegen Fehlern in der Bauplanung und bei der Errichtung des Brückengeländers konnten das Objekt im Vorjahr nicht planmäßig fertiggestellt werden. Eine Klage der Stadt Villach gegen drei Baufirmen war die Folge und ist nach wie vor gerichtsanhängig.

Nun wird am umstrittenen 4,2 Millionen Euro Projekt weitergebaut. Konkret werden ab Montag die Straßenarbeiten im Bereich der Zufahrtsrampen der Brücke zu ende gebracht und die Gailbermen auf das Hochwasserabflussprofil rückgebaut. Dies wird bis Anfang Juni dauern. Dabei wird es immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen mit kurzen Wartezeiten kommen. Eine Totalsperre der Brücke wird es nur am Samstag, 1. Juni, oder witterungsbedingt verschoben am 8. Juni geben.