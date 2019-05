Facebook

Der Einsatzwagen war direkt vor der Polizeidirektion abgestellt © Andreas Jandl

Aus bislang unbekannter Ursache geriet heute um 4:30 Uhr ein Streifenwagen der Polizei Villach in Brand. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nähe der Polizeiinspektion Villach am Hauptplatz abgestellt.