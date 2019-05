Facebook

Wochenmarkt-Obmann Norbert Kuglitsch will am bestehenden Standort festhalten © Holzfeind (2)

Eigentlich hätte es ein üblicher Markttag an der Drau werden sollen. Die Stimmung am Villacher Wochenmarkt war am Mittwoch aber doch unüblich aufgeladen. Den zündenden Gesprächsstoff lieferte das neue Grobkonzept für den Wochenmarkt, auf das sich die Stadtpolitik nach jahrzehntelanger Diskussion geeinigt hat. Am Montag wurde es den Medien präsentiert. Es sieht vor, den Markt bis 2021 auf den Kaiser-Josef-Platz zu verlegen. Heißen wird er künftig „Kaiser Josef-Markt“. Biobauernmarkt und Spezialitätenmarkt sollen nachfolgen, um ein Genussviertel zu etablieren.

