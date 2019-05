Am Faaker See ist der Streit um den Siedlerstrand voll im Gange. Bau- und Widmungssünden der Vergangenheit haben ihren Anteil. Jetzt gilt es, eine rasche Lösung gemeinsam herbeizuführen.

Die Diskussion um das Nutzungsrecht des Siedlerstrands geht weiter © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Mehr als zwei Millionen Euro Wert weist jenes Seegrundstück am Faaker See auf, das ins Zentrum der Begehrlichkeiten gerückt ist: der Siedlerstrand in Faak. Während der Zutritt zur 2000 Quadratmeter großen Fläche, die der Gemeinde gehört und bisher von 50 Anrainern exklusiv genutzt werden durfte, über Jahrzehnte nicht hinterfragt wurde, wird nun der Wert des Seezugangs erkannt – und dieser scheint inzwischen unbezahlbar.

