Volleyball Villacher Mädels fahren als Kärntner Meister nach Linz

Nach einem klaren Sieg bei der Kärntner Meisterschaft in Klagenfurt, vertreten die U15-Mädels des "ASKÖ Volleyball Villach" Kärnten bei der Österreichischen Meisterschaft in Linz. Aufstieg in Landesliga ebenfalls bereits fixiert.