Die abgebrannte Küche im griechischen Restaurant "Delphi" in der Lederergasse in Villach ist wieder einsatzbereit. Am Freitag sperrt das Lokal wieder auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Varnavas freut sich schon wieder auf ihre Gäste. Der Gastraum blieb vom Feuer verschont © (c) Hannes Pacheiner

Athanasios und Theofanis Varnavas sind erleichtert. Nach langem Warten können sie ihr Restaurant "Delphi" in der Lederergasse in Villach endlich wieder aufsperren. Ein Brand hatte am 29. März die gesamte Küche zerstört. "Es gibt gute Neuigkeiten. Wir sperren am Freitag wieder auf", verkünden die Brüder.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.