Wetterprognose Ein Tiefdruckgebiet rückt näher

Auch am Mittwoch scheint die Sonne. Zeitweise mischt lebhafter Südwind das Wetter auf. Die Temperaturen erreichen rund 17 Grad.

Ein Tiefdruckgebiet sorgt für einen Sonne-Wolken-Mix. © (c) Weichselbraun Helmuth

Unser Zwischenhoch wird bereits wieder abgebaut. Wir geraten nun an die Vorderseite eines Tiefdruckgebietes mit dem Namen Yukon. Trotzdem scheint die Sonne durchaus noch länger. Zeitweise mischt lebhafter Südwestwind das Wetter auf. Damit ist insbesondere im Rosental zu rechnen. "Dieser Wind wird umgangssprachlich auch als Jauk-Wind bezeichnet", erwähnt der Wetterexperte Werner Troger. Maximal hat es rund 17 Grad mit den höchsten Werten in den typischen Föhnstrichen sowie nach Osten hin (zum Beispiel Sankt Margareten). Erst in der Nacht zum Donnerstag setzen ganz im Westen lokal erste Regenschauer ein.