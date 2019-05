Facebook

© Markus Traussnig

In Kärnten gibt es aktuell 32 aus EU-Mitteln geförderte grenzüberschreitende Projekte. "In Summe werden 21 Kooperationsprojekte mit italienischen und 11 Kooperationsprojekte mit slowenischen Partnernumgesetzt, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser. Eine abstrakte Zahl, die man ab dem 9. Mai im Atrio spürbar machen will. "Ziel ist die Bewusstmachung der Benefits der Mitgliedschaft Kärntens und Österreichs in der EU und die dazu selbst von Kärntner Akteuren und mit grenzübergreifender Perspektive nach Italien und Slowenien gesetzten Initiativen. Damit soll auch die Wichtigkeit der Teilnahme an den Europa-Wahlen, die in knapp drei Wochen am 26. Mai 2019 stattfinden, unterstrichen werden", sagt Johannes Maier von der EU-Koordination des Landes Kärnten.