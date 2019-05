Villach"Biogena" eröffnet Filiale am Hauptplatz

Das Familienunternehmen Biogena Naturprodukte zieht noch heuer in Warmuth-Haus auf Hauptplatz in Villach ein. Rund 150.000 Euro werden in Umbau investiert. Haus steht nach wie vor zum Verkauf.

In dieses Haus zieht Biogena ein © Holzfeind, KK/Biogena

Es tut sich etwas im Geschäftsleben am Hauptplatz. Im Haus mit der Nummer 14 eröffnet „Biogena Naturprodukte“ noch heuer seine zweite Kärntner Filiale. „Wir freuen uns sehr, die Welt der Mikronährstoffe endlich auch mit einem Store nach Villach zu bringen, nachdem wir in Klagenfurt sehr herzlich willkommen geheißen wurden“, so Julia Ganglbauer, Geschäftsführerin der Biogena Stores. Das Familienunternehmen mit Sitz in Salzburg und einer Niederlassung in Deutschland vertreibt Mikronährstoffe aus hochwertigen Rohstoffen. Das Sortiment umfasst über 260 Präparate.