Seit Jahresbeginn gibt es in Klagenfurt den Lieferdienst von Mjam. Mittlerweile sind auch Villacher Restaurants im Programm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Radkellner von Mjam sind nun auch in Klagenfurt unterwegs © Mjam

In Klagenfurts Stadtbild sind die Radler mit den leuchtend grünen Rucksäcken bereits ein fixer Bestandteil. Seit wenigen Tagen gibt es auch in Villach den Lieferdienst von "Mjam plus". Wie bei der bekannten Internetplattform „Mjam“ kann man auch bei „Mjam-Plus“ sein Essen online bestellen. Nur bekommt man es hier nicht vom Lieferanten des Lokals, sondern von einem der Mjam-Radkuriere geliefert.