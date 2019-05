Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag auf der Rosental Bundesstraße. Ein 60-Jähriger und eine 80-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen. Passanten kamen zu Hilfe.

Die beiden Verletzten wurden ins LKH Villach transportiert © Rehfeld

Der Unfall ereignete sich in den Mittagsstunden in Ledenitzen: Ein 60-jähriger Pkw-Lenker aus Klagenfurt fuhr auf der Rosental Bundesstraße B85 von Osten kommend in Richtung St. Jakob/Rosental, und wollte links abbiegen.