140 Sportler starteten am Sonntag bei schlechtem Wetter beim Wings für Life World Run am Faaker See.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

140 Teilnehmer ließen sich vom Wetter nicht abschrecken © (c) Daniel Raunig

Etwa 120.000 registrierte Teilnehmer weltweit, 140 am Faaker See. Der Wings for Life World Run fand heuer in der Region Villach unter erschwerten Bedingungen statt. Schnee, Regen und Temperaturen unter fünf Grad brachten die Veranstaltung, bei der Spenden für die Rückenmarksforschung gesammelt werden, beinahe zu Fall. Letztlich wurde die Route abgeändert und der Lauf zu einem Erfolg. „Die Sportler waren auf der Strecke vom Arneitz bis zum Strandbad unterwegs. Gut gelaunt ging es ins Ziel, wo Prämierung und Preise warteten“, zieht Veranstalter und Obmann des Wellness Fitness Verein Finkenstein am Faaker See, Gerhard Domiuschigg, Bilanz.