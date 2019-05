Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Kabel eines Strommastens fing Feuer © LUX

Es habe einen lauten Knall gegeben und dann sei im ganzen Dorf der Strom ausgefallen. So schildern Bewohner von Neuhaus an der Gail das Ausbrechen eines Kabelbrandes am Montag. Ein Kabel hat sich von einem Strommast gelöst und den Brand entfacht. Die Feuerwehren Pöckau und Arnoldstein standen im Einsatz, ebenso der Störungsdienst der Kelag. Die Feuerwehren Pöckau und Arnoldstein standen im Einsatz © LUX