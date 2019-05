Neues Marktkonzept Villach bekommt eigenes Genussviertel

Am Montag wurde in Villach das neue Konzept für einen "Alpen Adria Genussmarkt" am Kaiser Josef Platz vorgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll der neue Markt am Kaiser Josef Platz aussehen © Pacheiner, KK

Mit Superlativen überhäuften einander am Montag die Stadtsenatsparteien am Kaiser Josef Platz. Vergessen scheinen die jahrzehntelangen politischen Diskussionen rund um den Wochenmarkt-Standort. Um 9 Uhr in der Früh symbolisierten Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und die Stadträte Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) eng aneinander stehend an einem urigen Marktstand Einigkeit. Präsentiert wurde ein neues Wochenmarkt-Konzept, das der Startschuss für die Entwicklung eines Genussviertels in der Draustadt bilden soll.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.