© Willi Zore

"My deares Nazi“, übersetzt: „Mein liebster Nazi“. Mit diesen Worten begrüßte Stardirigent Leonhard Bernstein 1975 Helmut Wobisch, als dieser ihn am Rollfeld des Klagenfurter Flughafens in Empfang nahm. Ihnen zur Seite: Gerda Fröhlich, damals die Sekretärin Wobisch‘ und später seine Nachfolgerin als Intendantin des Carinthischen Sommers, und Landeshauptmann Leopold Wagner, laut seinen Worten „hochgradiges Mitglied“ der Hitlerjugend.

