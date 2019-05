Facebook

Über die Tracht gelegt wird abschließend der typische Gürtel mit Federkielstickerei verziert. In Summe wiegt die Tracht 13 Kilogramm © Daniel Raunig

Für die Gailitzer Mütter ist der jährliche Muttertag eher kein Tag, an dem sie sich von der Familie verwöhnen lassen können“, sagt Beatrix Anawender (46) aus Arnoldstein. Der Grund dafür: Der traditionelle Gailitzer Kirchtag, den es angeblich schon mehr als 100 Jahren gibt, findet genau an diesem Tag statt. „Für die Frauen heißt das Arbeit, sie müssen stärken, kochen und bewirten. Da bleibt wenig Zeit.“ Aber, so Anawender, die selbst seit ihrem 17. Lebensjahr mit von der Partie ist, beklagt habe sich bis jetzt noch keine darüber. Sie selbst hat übrigens ihren Mann Horst bei der Burschenschaft kennengelernt. „Wir sind ein richtiges Kirchtagspärchen.“