Mit dem Notarzthubschrauber RK-1 startet Michael Stranner als Flugretter von Fresach aus © Elisabeth Peutz

Gilt es, jemanden zu retten, so rückt er an, so schnell er kann. Ist das Gelände unwegsam, so seilt sich Michael Stranner oft als Flugretter vom RK-1, dem Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung ab, um Patienten mit dem Notarzt erstzuversorgen und zu bergen. Wind und Wetter spielen nur dann eine Rolle, wenn sie den Helikopter ausbremsen.

