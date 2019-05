Villach"Wirt in Judendorf" wird zum Kindergarten

Ehemaliger „Wirt in Judendorf“ wurde von Gerhard Mossers Aha-Gruppe gekauft. Im Herbst eröffnet dort ein internationaler Kindergarten. Kosten: zwei Millionen Euro.

In den ehemaligen „Wirt in Judendorf“ zieht ab Herbst ein internationaler Sonnenstrahl-Kindergarten ein © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Es ist ziemlich genau zwei Jahre her, als sich Inge Kucher dazu entschloss, ihren beliebten „Wirt in Judendorf“ aus gesundheitlichen Gründen zuzusperren. Seit Oktober 2017 stand das Gebäude samt Parkplatz zum Verkauf. Nun wechselte die Immobilie den Besitzer. Die Gerhard Mosser Vermietung und Verpachtung GmbH (AHA-Gruppe) kaufte das Traditionsgasthaus, um dieses für eine Kindertagesstätte und zwei Wohnungen zu adaptieren. Zwei Millionen Euro investiert Gerhard Mosser in das Projekt.

