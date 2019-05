Großer Leerstand für die Innenstadt: Das "House of Style" in der Gerbergasse schließt mit 31. Mai. Derzeit wird im Geschäft abverkauft.

Noch bis 31. Mai hat das Geschäft geöffnet © Hannes Pacheiner

Das Bekleidungsgeschäft „House of Style“ in der Villacher Innenstadt schließt seine Fläche mit 31. Mai. Im laufenden Monat wird das restliche Sortiment abverkauft, übrig gebliebene Ware übernimmt der „Trend Store“ am Oberen Kirchenplatz.