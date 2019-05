Recht wechselhaftes und schaueranfälliges Wetter ist heute in Villach zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad am Nachmittag.

Eine Schlechtwetterfront bestimmt heute am Freitag weitgehend das Wetter in Villach. Zudem sinken auch wieder die Temperaturen etwas ab. Am Himmel bilden sich oft recht dichte Wolken, die zwischendurch aber auch einmal auflockern können. Die allermeiste Zeit über ist es jedoch dicht bewölkt und es sind im Verlauf des Tages einzelne Regenschauer zu erwarten, vor allem am Nachmittag. "Deshalb sind die Verhältnisse im Freien unsicher und man muss bei größeren Vorhaben einen Regenschutz mitnehmen", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind für Anfang Mai nicht sonderlich hoch und erreichen zum Beispiel in Villach Werte nahe 15 Grad am Nachmittag. Generell bewegen sie sich zwischen 12 und 16 Grad.