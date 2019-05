Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselbraun

Der Nachschub an Feuchtigkeit und Wolken lässt heute nach. Dafür sorgt ein Zwischenhoch zum Start in den Mai für zunehmend sonniges und allmählich auch wärmeres Wetter. Lokale Nebelfelder lösen sich rasch auf, teilweise ist es sogar völlig wolkenlos. "Die traditionellen Maibaum-Feiern finden somit bei sehr freundlichem Wetter statt", ist Werner Troger (Meteorologe) überaus zuversichtlich. Zwar bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken über den Bergen, die Niederschlagsbereitschaft bleibt aber nur sehr gering. Das Temperaturniveau steigt allgemein an und es werden Tageshöchstwerte von knapp 20 Grad beispielsweise im Raum Villach erwartet.