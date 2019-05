Facebook

Karl und Monika Millonig mit Töchterchen Stefanie und Erdbeerbecher vor der „berühmten“ Softeismaschine im Gasthaus © Pacheiner

Fernab von Bundesstraßen und Stadtzentren ein Softeis im ruhigen, sonnigen Gastgarten am Land genießen. Genau das können die Gäste von Karl (48) und Monika Millonig (43) in der Florianistraße in Techanting seit 1972 tun. Und dafür stehen die Leute im Sommer gerne Schlange, darunter Radfahrer, Motorradfahrer, Spaziergänger und Eiskenner aller Altersgruppen. „Mittlerweile haben wir die fünfte Softeismaschine im Wert von 37.000 Euro in Betrieb. In Kombination mit unserer hauseigenen Eisrezeptur schafft diese an Spitzentagen über 500 Softeistüten und Eisbecher. Die Nachfrage ist bei Schönwetter enorm, was uns irrsinnig freut“, sagt Karl Millonig, der das 1938 eröffnete Gasthaus vor 27 Jahren übernommen hat. Was genau in der hauseigenen Rezeptur steckt, verrät der Wirt nicht, nur soviel: „Wir verwenden keine Fertigprodukte, wie manch andere.“