Immer donnerstags hat der Bauernmarkt geöffnet © KK/Tourismus Finkenstein

Kärntner Schmankerl trifft auf Handwerk! Ab Donnerstag, 2. Mai, startet am Marktplatz in Faak am See wieder die Bauernmarkt-Saison. Geboten wird, was die Region kulinarisch bereithält. Unter den 60 Standlern finden sich heuer auch etwa zehn neue. Darunter ist eine Kasnudelwirtin aus der Region sowie die Bierbrauer "Fine Brewery". Bei der Eröffnung gibt es Livemusik aus dem Alpen Adria Raum.