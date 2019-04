Facebook

Großes Interesse bei der Sitzung Montagabend © Scharf

Es sind die umstrittensten 2000 Quadratmeter Seegrund, die der Faaker See aktuell zu bieten hat: Jene vor dem Siedlerweg in Faak. In bester Lage soll dort ein Grund direkt am See für die Öffentlichkeit erschlossen werden. Bisher durfte die Fläche von den rund 50 Anrainern exklusiv genutzt werden. Basis dieser Vereinbarung ist ein Servitutsrecht abgeschlossen mit der Gemeinde, das bis in die 1960er-Jahre zurückreicht und das im Grundbuch als Gehrecht verschriftlicht ist.