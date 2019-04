Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Montag in Villach eine Transportkiste von einem Lkw.

(Archivfoto) © Eder

Ein besonders dreister Diebstahl hat sich am Wochenende in Villach ereignet. In der Nacht auf Montag entwendeten Diebe von einer Pritsche eines Lkws eine Transportkiste. Das Fahrzeug war in Villach abgestellt. Der Wert der Beute beträgt rund 650 Euro. Die Polizei ermittelt.