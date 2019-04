Am Donnerstag wurde eine Volksschülerin in Feistritz an der Gail auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem Unbekannten angesprochen. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Volksschule Hohenthurn © KK/Privat

In der kleinen Gemeinde Feistritz/Gail im Bezirk Villach-Land herrscht seit der Vorwoche große Verunsicherung. Am Donnerstag soll ein Mann in der Nähe einer Volksschule versucht haben, ein sechsjähriges Mädchen in sein Auto zu locken.

Der Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit in der Ortschaft Feistritz, die Erstklasslerin war gerade auf dem Nachhauseweg von der Volksschule Hohenthurn. Als sie nahe der Musikschule Feistritz anhielt, um auf ihre Schwester zu warten, soll der Mann sie aus dem Auto heraus angesprochen haben.

Nach einer Anzeige eines Musikschullehrers, dem sich das Mädchen anvertraut hatte, hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen. "Ja, es gibt einen Verdachtsmoment, dem wir nachgehen. Details werden die weiteren Ermittlungen klären. Wir sind auch mit der Schule in Kontakt, weitere Fälle hat es bis jetzt nicht gegeben", bestätigt Gruppeninspektor Robert Schaubach von der Polizeiinspektion in Arnoldstein. Was der Mann gesagt haben soll, ist ungewiss.

"Wir haben das Thema mit Lehrern und Schülern sofort aufgegriffen und darüber gesprochen, wie sie sich in solchen Fällen richtig verhalten müssen", reagiert Volksschuldirektorin Amina Hrast auf den Vorfall.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise an die Telefonnummer 059 1332 250100.