Bei einer Feierlichkeit in einem Rüsthaus im Drautal stürzte ein 79-Jähriger über einen Stiegenabgang. Mit dem Hinterkopf schlug er am Treppenabsatz auf. Das Opfer war bei Bewusstsein und ansprechbar.

Der RK1 flog den Verletzten ins Krankenhaus © RK 1

Am Sonntag gegen 14.50 Uhr stürzte ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach während einer im Rüsthaus einer Feuerwehr in der Gemeinde Paternion stattgefundenen Feierlichkeit aus Eigenverschulden über einen Stiegenabgang. Er schlug mit dem Hinterkopf am Treppenabsatz auf und blieb dort verletzt liegen.