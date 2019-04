Facebook

Polizei rückte aus, weil Frauen bedrängt wurden. © Apa, Föhringer

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Disco in Villach gerufen. Verschiedene Personen gaben an, sie seien von zwei männlichen Ausländern attackiert beziehungsweise bedrängt und beschimpft worden. Von mehreren Leuten wurde angegeben, dass die beiden männlichen Personen junge Lokalbesucherinnen bedrängt haben sollen. Als die Begleiter der Frauen die beiden Männer davon abhalten wollten, wurden die Verdächtigen sofort äußerst aggressiv und haben die betroffenen Personen tätlich angegriffen. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zwischen den Gästen, die sich für die Frauen eingesetzt haben und den Verdächtigen kam es zu einer Rangelei, schildert ein Polizeibeamter. Verletzte gab es bei den Vorfällen in der Disco keine.

