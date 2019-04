Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der angehende Magistratsdirektor Christoph Herzeg vor seinem künftigen Arbeitsplatz © Weichselbraun

Als das Ergebnis des Hearings bekannt wurde und klar war, dass Bürgermeister Günther Albel Sie gerne als Nachfolger von Magistratsdirektor Hans Mainhart hätte, wurde Kritik laut: Sie seien ein Parteisoldat. Wie nahe stehen Sie der SPÖ?

CHRISTOPH HERZEG: Ich bin seit 2007 – das Datum musste ich übrigens nachfragen – Mitglied in der Partei, ab Herbst wird diese Mitgliedschaft aber ruhen. Das habe ich schon veranlasst, das ist wichtig für die Äquidistanz des Amtes. Ich habe aber wohlgemerkt nie eine Parteifunktion ausgeübt. Es kann aber kein Nachteil sein, wenn man ein politisch denkender Mensch ist und es kann auch kein Ausschließungsgrund sein, wenn man sich gesellschaftspolitisch bekennt.



Sie sind aber auf einem SPÖ-Ticket Mitglied im KWF-Kuratorium.

Ich wurde nicht von der SPÖ, sondern von der Landesregierung einstimmig nominiert.



Und von der SPÖ vorgeschlagen.

Auf gesetzlicher Basis. Aber jetzt stellt sich ohnehin eine andere Frage: Die Mitgliedschaft ist eine Nebenbeschäftigung, diese werde ich mit Dienstantritt melden und dann wird darüber entschieden und ich akzeptiere das.

Zur Person Christoph Herzeg (37) ist Jurist und Betriebswirt und stammt aus Villach. Er lebt mit seiner Familie in Pritschitz. Aktuell ist er Geschäftsführer der Tribotecc in Arnoldstein, einem Tochterunternehmen der Treibacher Industrie. Mit September tritt er das Amt als neuer Villacher Magistratsdirektor an.

Am Freitag wurde er in der Sitzung des Villacher Gemeinderates bestellt. Für ihn sprachen sich die SPÖ, die FPÖ, die Grünen und Richard Pfeiler aus. Die ÖVP stimmte gegen seine Bestellung, die Liste Verantwortung Erde und Gemeinderat Bernd Stechauner enthielten sich der Stimme.

Als Geschäftsführer der Tribotecc nahm Herzeg mit Georg Bouvier und Bernhard Walzl (rechts) am Donnerstag den „Primus“ als „Stille Größe“ entgegen Foto © Markus Traussnig

Mehr zum Thema Villach So stimmten die Parteien bei der Bestellung des neuen Magistratsdirektors ab

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Ich war nun neun Jahre in der Privatwirtschaft, da war Parteinähe, erst recht SPÖ-Nähe, nie ein Thema. Die Reaktionen nun waren einer parteipolitischen Logik geschuldet und nicht gegen mich gerichtet. Das verstehe ich auch. An mir liegt es nun, zu beweisen, dass ich das Amt neutral ausüben kann.Ich habe mir früher die Bewerbung gut überlegt. In der Privatwirtschaft ist das Arbeiten um vieles leichter. Die neue Funktion hat auch einen Öffentlichkeitscharakter, da geht es nicht nur darum, ein Problem zu lösen, sondern es auch medial zu managen.Weil ich der Öffentlichkeit dienen möchte. Villach ist meine Heimatstadt, ich war hier Jugendrat, die Stadt ist dynamisch und ich habe gestalterisches Interesse.Ich habe noch keinen umfassenden Einblick und aus Respekt vor dem Amtsinhaber werde ich mich erst mit Antritt dazu äußern.Ich arbeite seit Jahren papierlos. Wenn ich die Treibacher-Gruppe verlasse, übergebe ich keinen Ordner, sondern Zugangsberechtigungen zu Daten. Grundsätzlich will ich aber das Amt so anlegen wie Hans Mainhart und Bruno Katholnig: seriös und wenig im Licht der Öffentlichkeit führen – und ich muss auch nicht in jedem Detail der beste Jurist im Haus sein.Es ist auch nicht die wichtigste Frage, wen ich kündigen kann. Wir haben in Kärnten in der Privatwirtschaft ja auch kein „hire and fire“-Mentalität. Wir müssen als Arbeitgeber attraktiv auftreten, einen Wandlungsprozess vorantreiben. Da habe ich Stärken. Es gibt ja den schönen Satz: „Es kommt nicht darauf an, was du predigst, sondern was du akzeptierst.“ Wenn man nicht hinnimmt, dass sich einzelne Abteilungen Prozessen entziehen, sondern am Thema bleibt, kann man viel bewegen. Wobei ich nicht sage, dass es sinnvoll ist, jeden Schritt zu digitalisieren. Manchmal ist ein Zettel einfacher als ein digitaler Unterschriftenlauf. Digitalisieren bedeutet nicht Formulare scannen, sondern Prozesse überdenken.Ich gehe davon aus, dass das Villacher Stadtrecht bis zum Herbst geändert wird und es bei mir Rechtssicherheit gibt. Und zur eigentlichen Frage: Für die Performance einer Verwaltungseinheit ist es nicht entscheidend, ob die Mitarbeiter pragmatisiert sind oder Vertragsbedienstete.Zum Klima kann ich nichts sagen, ich bin noch kein Mitarbeiter. Und mit den Bewerbern werde ich reden, manche bewerben sich ja auch, um aufzuzeigen. Diese Interessenlagen will ich ausloten, es sind ja Menschen die für das Funktionieren des Magistrats sehr wichtig sind.Auch wenn Villach eine attraktive Wohngegend ist: nicht wirklich. Und zwar aus einem konkreten Grund: Ich will vermeiden, dass das Gerücht oder das Gefühl aufkommt, ich wolle mich politisch hier engagieren. Das passt nicht zum Amt.