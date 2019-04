Facebook

Blick auf Drau und Mittagskogel © (c) Weichselbraun Helmuth

Nach dem Abzug einer Schlechtwetterfront und vor der Annäherung des nächsten Tiefdruckgebietes beruhigt sich tagsüber das Wetter etwas. Deshalb lockern die zunächst oft noch dichteren Wolken oder Hochnebelbänke zwischendurch sogar etwas mehr auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne am Himmel. Dazu ist es auch nicht allzu warm mit Temperaturen nahe +17 Grad am Nachmittag. Einzelne Regenschauer sind aber auch möglich, am ehesten auf den Bergen am Nachmittag.