"Brand aus" 150 Einsatzkräfte bekämpften Großbrand auf Villacher Mülldeponie

Brand auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes Saubermacher löste Freitag Großeinsatz der Feuerwehren in Villach aus. Am Abend war das Feuer gelöscht, die letzten Wehren rückten gegen 23 Uhr ab.

Gewerbemüll stand in Flammen © Hauptfeuerwache Villach

Brandalarm in der Draustadt! Am Gelände des Entsorgungsbetriebes Saubermacher war am Freitag gegen 15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Rauchschwaden waren mehrere hundert Meter hoch und weit über das Stadtgebiet hinaus sichtbar, die Straße rund um das Gelände in der Technologieparkstraße wurde abgesperrt.