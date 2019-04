Facebook

Wenn es ernst wird, kann sich Robert Staudacher zu 100 Prozent auf seinen Hund Quin verlassen © Privat/kk

Dass „Stille Helden“ nicht unbedingt zwei Beine haben müssen, zeigt die Geschichte von Flächenspürhund Quin, der seit 2015 gemeinsam mit Herrchen Robert Staudacher fester Bestandteil der Hundestaffel Finkenstein/Faaker See ist. „Ich war nie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wollte aber schon immer etwas Sinnvolles in meiner Freizeit machen, mich ehrenamtlich fürs Allgemeinwohl einsetzen. Quin habe ich 2012 bereits mit der Absicht aufgenommen, mich zum Hundeführer ausbilden zu lassen“, sagt Staudacher, dessen Freizeit sich vor Quin hauptsächlich am Fußballfeld abgespielt hat.