Rechtzeitig vorm Sommer siedelt sich ein neues Softeis-Geschäft am Veldener Seecorso an. Der "Icetiggar" setzt auf österreichische Qualität und großzügige Portionen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Icetiggar“-Betreiber Alexander Pichler bestückt die dunklen Eistüten mit verschiedensten Saucen und Toppings © Kleinrath

Vier schmackhafte Softeissorten, großzügig garniert mit Toppings und Saucen, können Eistiger seit Kurzem am Veldener Seecorso in der sonnigen Westbucht des Wörthersees genießen. „Die Idee zur Geschäftseröffnung kam mir letztes Jahr im Spätsommer, als ich mir ein Softeis in Velden kaufen wollte, jedoch nicht fündig wurde. Der langjährige Softeis-Verkäufer vom Seecorso, Herr Kirchsteiger, hat sich Ende der Hauptsaison in die Pension verabschiedet. Der nächste Softeis-Anbieter wollte ich sein“, erinnert sich Alexander Pichler (26), der den „Icetiggar“ gemeinsam mit den Brüdern Max (43) und Sepp Egger (39) führt, die sich in der Veldener Gastronomieszene mit der Weinbar „Carinthia“ einen Namen gemacht haben.