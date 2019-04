Region Villach Strandbäder starten mit neuen Pächtern in die Saison

Am 1. Mai erfolgt in den Strandbädern der Region der offizielle Saisonstart. Neue Pächter in St. Andrä und Schwimmbad Puch.

Ab Mittwoch werden die Gäste im Strandbad St. Andrä von Michaela Kopeinig verköstigt © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Temperaturen von bis zu 25 Grad ließen in dieser Woche die Herzen von Sonnenhungrigen höher schlagen. Auch wenn die Werte den Sommer vermuten lassen, richten sich die Seentemperaturen noch nicht danach. Frische elf Grad hat der Ossiacher See, 14 Grad der Faaker und Wörthersee. Dem Saisonstart in den Strandbädern tut dies aber keinen Abbruch. „Wenn das Wetter mitspielt, sperren wir heute auf“, sagt Chef Peter Juchart vom Strandbad Egg. Am 1. Mai werden es ihm auch die anderen Villacher Strandbäder gleich tun. Im Strandbad Drobollach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dort wurden neue Bäume gepflanzt und es entstehen 47 zusätzliche Parkplätze.

