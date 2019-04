Ab heute werden im ehemaligen Gemeindeamt in Wernberg in „Rudorfer’s Nudlamt“ Nudelspezialitäten produziert und verkauft.

Nadja und Michael Rudorfer eröffnet heute in Wernberg das „Nudlamt“ © Schwinger

Aus dem ehemaligen Wernberger Gemeindeamt ist nun ein „Nudlamt“ geworden. Zu verdanken hat man diese kulinarische Transformation Michael Rudorfer und seiner Frau Nadja. Was man sofort erkennt: Die Liebe und Leidenschaft, mit der die beiden ihre Geschäftsidee hier verwirklichen. Für den gelernten Koch ist es wichtig, ausschließlich regionale Grundprodukte in seiner Nudelküche zu verwenden. Da sei der Wareneinsatz zwar etwas höher, aber „dafür können wir zu hundert Prozent dahinterstehen.“ So bezieht man den Topfen für die Käsnudel etwa aus dem Kloster Wernberg, ebenso die Erdäpfel, und das Mehl stammt aus Kärntens kleinster Mühle, der „Trattner Mühle“ in Mühldorf.