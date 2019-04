"Ich werde dich umbringen"Mann bedrohte Partner mit abgebrochenem Flaschenhals

Facebook

Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus, das der 53-Jährige jedoch ignorierte © Weichselbraun

Ein handfester Streit entbrannte am Mittwochabend gegen 16.30 Uhr in Landskron zwischen einem 48-jährigen Villacher und dessen 53-jährigen Lebensgefährten. Der Ältere bedrohte schließlich seinen Partner, indem er einen abgebrochenen Flaschenhals in der Hand hielt und ankündigte, er werde ihn umbringen.