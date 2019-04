Villach„Süße Villacherin“ stößt regionalen Gärtnern sauer auf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Süße, aromatische Tomaten sorgen für Aufregung © (c) photocrew - Fotolia, Sujet

Eine „Süße Villacherin“ war am Mittwoch Gesprächsthema am Villacher Blumenmarkt. Es handelt sich dabei aber keineswegs um eine hübsche Frau, sondern um eine so bezeichnete Tomatensorte der Gartencenter-Kette Bellaflora. Grund der Aufregung war ein Inserat, mit dem das Gartencenter für diese Marke wirbt. Zudem ist das Villach-Logo samt Kooperationshinweis mit der Stadt abgedruckt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.