Das Österreichische Bundesheer lädt am Donnerstag zum "Girls' Day" in die Villacher Lutschounig-Kaserne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bundesheer gewährt am "Girls' Day" Einblicke in den Berufsalltag © (c) Robert Petautschnig/BH/kk

Das Villacher Führungsunterstützungsbataillon 1 und das Heerespersonalamt laden am Donnerstag (9 bis 14.30 Uhr) wieder zum "Girls' Day" in die Villacher Lutschounig-Kaserne. Dieser Tag bietet vor allem weiblichen Interessenten die Gelegenheit, die gesamte Bandbreite der Job-Möglichkeiten für Frauen beim Österreichischen Bundesheer, speziell in Kärnten, kennenzulernen. Damit können sie ihr Wissen über ihre Berufswahl, auch jenseits traditioneller Berufsbilder, erweitern.